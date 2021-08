Op vakantie? Dit zijn de regels per land

België

Reisadvies Buitenlandse Zaken voor België: geel, 'let op, veiligheidsrisico's'. Iedereen van boven de 12 jaar die in België is geweest, heeft een coronabewijs (vaccinatie, herstel of test) nodig voor terugkeer naar Nederland. Er is geen advies om in (thuis)quarantaine te gaan. In België zijn wel inreismaatregelen voor Nederlanders, vanwege het hoge aantal besmettingen in Nederland.

Reisbeperkingen en benodigde documenten in land van bestemming: