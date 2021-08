Zak met geld voor boer die zijn koe vaker in de wei zet

2400 uur per jaar staan de koeien van veehouder André de Groot uit het Gelderse Laren te grazen in de wei. "Eind maart gaan de dames naar buiten. Ze staan tot begin december in de wei", zegt De Groot.

Uurtjes in de wei

Zijn koeien zijn een uitzondering. De gemiddelde Nederlandse melkkoe moet het doen met minder dan de helft aan weide-uren (zo'n 1031 uur).

Boeren kiezen liever voor de stal omdat ze dan beter in de gaten kunnen houden wat hun koeien doen en wat ze binnenkrijgen qua voedsel. In de wei is dat een stuk ingewikkelder, weet De Groot. "Maar een koe staat natuurlijk liever lekker buiten in de wind."