Gootjes graven op de camping: onweer, hagel en zware windstoten

Wat wel anders is dan anders, zegt Vermeulen, en zelfs zeer uitzonderlijk, is het lokaal extreme weer in de vorm van buien. "Kijk maar naar de vele lokale en extreme buien in Leersum en Friesland. Dat is tekenend voor deze zomer."

"De dagen dat er meer dan 50 millimeter valt, noemt het KNMI een dag met zware neerslag. Dat is vijftien dagen gebeurd in Nederland: het hoogste tot nu toe in Nederlandse zomers."

Vallende sterren

Mogen jou de buien bespaard blijven, dan is het goed een kijkje buiten te nemen, want misschien zie je wel iets heel moois: komende week zijn er veel vallende sterren. "Van donderdag op vrijdag vallen er zo'n 60 tot 70 per uur, maar ook de nachten ervoor en erna zijn er veel vallende sterren."

Vermeulens tip is om een donker plekje op te zoeken, waar het helder is en weinig bomen in de weg staan. "In een buitengebied op een veld bijvoorbeeld."