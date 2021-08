Allergisch voor vaccinatie: 'Ik wil dolgraag, maar prik kan mijn dood worden'

Kan niet wachten

De Amsterdamse Jenneke kan niet wachten om een prikuitnodiging te krijgen. Omdat ze ook ook nog astma heeft, is ze al anderhalve jaar op haar hoede. "Ik ga wel op terrasjes zitten en de stad in, maar ben altijd voorzichtig. Als ik in een supermarkt ben, draag ik een mondkapje. Ik ben als de dood om corona te krijgen."

Ze hoopt snel op een oplossing. "Mijn man is wel gevaccineerd, voor hem is het ook niet makkelijk. Het beïnvloedt ons leven. Ik kan niet wachten totdat ik gevaccineerd ben. Ik spring een gat in de lucht als die prik er in zit."