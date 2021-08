Maud (25) kreeg borstkanker, maar is nu finalist Miss Nederland: 'Ben meer dan een knap meisje'

Een aantal jaar geleden werd Maud al eens benaderd door Miss Nederland of ze mee wilde strijden om de titel. Ze was nog heel jong, vertelt ze nu aan RTL Nieuws, en had 'nog geen boodschap'. Maar toen ze dit jaar de oproep voor nieuwe kandidaten voorbij zag komen, wist ze dat het dit keer het goede moment was. "Nu heb ik wel een verhaal."

'Hoe kan dit op mijn leeftijd?'

En wat voor een. Het is een verhaal dat vorig jaar maart begon, toen Maud iets geks in haar borst voelde. Ze vertrouwde het niet en besloot voor de zekerheid even naar de huisarts te gaan. Een onderzoek in het ziekenhuis volgde: eerst een echo, daarna een mammografie en vervolgens ook nog een punctie. Zo veel onderzoeken: het moest wel foute boel zijn, dacht ze. "En dat was het ook. Diezelfde middag hoorden we dat ik borstkanker had. Ik weet nog dat ik er kapot van was. Ik had geen idee dat dit überhaupt kon op mijn leeftijd, ik was 23 jaar."