Schreeuwend tekort aan eicellen, nog maar vier vrouwen hebben dit jaar gedoneerd

Niet alleen spermabanken kampen met een groot tekort aan zaad, er is ook een nijpend tekort aan eiceldonoren. De oogst dit jaar was bedroevend: slechts vier vrouwen hebben dit jaar hun eicellen gedoneerd, blijkt uit de administratie van drie van de vier eicelbanken in Nederland. De eicelbank van UMC Utrecht kon geen cijfers geven, maar daar zijn al een jaar lang geen vrouwen aan een eicel geholpen.

Schreeuwend tekort

Gynaecoloog Arne van Heusden spreekt over een schreeuwend tekort. Ondertussen neemt de vraag toe van vrouwen die graag moeder willen worden via eiceldonatie. "Sinds 2018 is die vraag ook nog eens flink toegenomen", zegt Van Heusden. "Dat we daar niet aan kunnen voldoen, zorgt voor schrijnende verhalen."

Zoals dat van Jolanda Jansen en Arjen Ottens. Zij zoeken al tweeënhalf jaar een eiceldonor. Jolanda raakte vervroegd in de overgang waardoor ze zelf niet zwanger kan raken.