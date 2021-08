Otto (50) werd te vondeling gelegd in een vuilniszak: 'Mijn moeder is geen crimineel'

Nooit gevonden

Zijn biologische moeder werd nooit gevonden. In die afgelopen vijftig jaar heeft ze zich ook nooit gemeld. "Dat is goed zo. Ik heb die drang om haar te vinden ook nooit zo gekend. Natuurlijk ben en blijf je nieuwsgierig, maar wel op een gezonde manier. Soms vind ik het wel moeilijk: als ik bijvoorbeeld in een ziekenhuis ben, dan weet ik niets van erfelijke ziektes."

Na een korte stilte: "Dat mijn moeder nooit is gevonden, vind ik ook gek. Ik lag daar tussen hoge flats, iemand moet destijds toch iets hebben gezien. Tientallen rechercheurs onderzochten op de zaak, maar mijn moeder is nooit gevonden."

Otto kreeg in de media allerlei bijnamen. 'Sneeuwbaby', 'de Mozes van Den Haag' en in de Telegraaf stond er 'ongewenst' boven zijn foto. "Dat vind ik nog altijd pijnlijk. Want ik ben niet ongewenst."