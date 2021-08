Buitenlandse 'detectives' gezocht die illegale feesten verklikken op Ibiza

Juan twijfelt er niet aan dat het opsporen van de illegale feesten met het team van 'detectives' deze zomer van start gaat. Dat is ook hard nodig, zegt hij, omdat op de feesten niet alleen toeristen te vinden zijn, maar ook bewoners van het eiland en gastarbeiders.

"Die kunnen zich later vermengen met de rest van de bevolking en zorgen voor problemen."

Omstreden initiatief

Of het initiatief ook echt gaat werken, is nog maar de vraag. In Spanje is het binnengaan van huizen zonder bevelschrift een omstreden onderwerp. "Het is ingewikkeld", zegt Juan. "Het gaat om een interpretatie van de wet met geen rechtszekerheid voor de politie."

Vanuit de socialistische partij PSOE, die op Ibiza aan de macht is, luidt er kritiek. Een woordvoerder zegt dat ambtenaren 'serieuze voorstellen moeten doen die juridische steun bieden' in plaats van 'onverantwoordelijk te handelen door ideeën te lanceren waar we het niet mee eens kunnen zijn', schrijft The Guardian.