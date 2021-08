Aantal ziekenhuisopnames stijgt niet meer: 'De piek is bereikt'

De piek in het aantal ziekenhuisopnames is bereikt, blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Of er een nieuwe coronagolf komt in het najaar, is moeilijk te voorspellen. "Dat hangt van veel dingen af. Het belangrijkste is de vaccinatiegraad", zegt Susan van den Hof van het RIVM. "Vaccinatie beschermt heel goed, ook tegen de deltavariant."

In de afgelopen week zijn 541 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Het zijn wel aanzienlijk meer opnames dan in de weken ervoor. Dat is het gevolg van de piek van de besmettingen drie weken geleden. "Maar de piek van de instroom van het aantal ziekenhuisopnames is bereikt." Voor het aantal ic-opnames wordt die piek volgende week verwacht. Deltavariant Bijna alle besmettingen worden nu veroorzaakt door de deltavariant. "Als je nu besmet wordt met corona is dat echt de deltavariant", zegt epidemioloog Van den Hof. "De vaccins werken goed, ook tegen de deltavariant. 95 procent bescherming tegen ziekenhuisopnames en sterfte." Het aantal positieve tests blijft snel dalen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 21.005 meldingen. Dat is een afname van bijna 44 procent ten opzichte van de week ervoor. Toen waren er 37.343 nieuwe gevallen, en dat was 46 procent minder dan de week daarvoor. Volledig gevaccineerd Op basis van het aantal besmettingen zitten we op risiconiveau 'ernstig' en als de daling doorzet is dat volgende week 'zorgelijk'. Het afgelopen week zijn er bijna een miljoen mensen gevaccineerd. Volgens de laatste cijfers is 6 op de 10 volwassenen 'volledig gevaccineerd'. De komende weken zal dat aandeel naar verwachting snel toenemen, stelt het RIVM. Bekijk ook: 'Van vaccinatieplicht in Nederland nog geen sprake' Bekijk deze video op RTL XL