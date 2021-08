Urker die inreed op journalist bij kerkdienst krijgt 80 uur taakstraf

De broers zijn veroordeeld voor openlijke geweldpleging. De rechter gaf Lammert P. een taakstraf van 150 uur en Jelle P. van 120 uur. Ook moet Lammert P. een schadevergoeding van 250 euro betalen aan de geslagen cameraman.

Het Openbaar Ministerie eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken en een taakstraf van 150 uur tegen beide broers. De broers krijgen geen voorwaardelijke gevangenisstraf, omdat de kans op herhaling volgens de rechter klein is.

Aanvallen op journalisten

Niet alleen op Urk vond geweld plaats tegen journalisten: in Krimpen aan den IJssel werd een journalist van RTV Rijnmond getrapt bij de Mieraskerk. In onderstaande video zijn de aanvallen te zien. Voor de aanval die in de video op 0.48 te zien is, is de 35-jarige man nu veroordeeld.