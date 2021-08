Activist uit Belarus dood gevonden in Oekraïens park

Een activist uit Belarus die naar Oekraïne was uitgeweken, is dood gevonden in een park in de hoofdstad Kiev. Vitali Sjisjov werd gisteren als vermist opgegeven nadat hij niet was teruggekomen na een wandeling.

Sjisjov was het hoofd van de organisatie die Belarussen helpt om te vluchten. Op de website van de organisatie staat dat zij mensen helpen met het zoeken naar huisvesting en werk. Ook zorgen ze ervoor dat mensen rechtsbijstand krijgen. Lees ook: Activist Belarus steekt zichzelf in de nek op eerste dag proces De politie van Kiev heeft bekendgemaakt dat hij opgehangen in het park is gevonden. Een Belarussische journalist twitterde gisteren dat hij volgens vrienden werd gevolgd en wist dat hij risico's liep. Hij zou volgens een Belarussische mensenrechtenorganisatie, Viasna, tijdens het hardlopen al gevolgd zijn door vreemden. De politie sluit niet uit dat het om een moord met voorbedachten rade gaat waarbij de daders wilden dat het leek op zelfmoord. Op Twitter zijn beelden te zien van de plek waar het lichaam van Sjisjov is gevonden: