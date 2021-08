Ex-profvoetballer Hoefdraad neergeschoten op feest, in kritieke toestand

De schietpartij vond zondagochtend rond 6.00 uur plaats in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam Zuidoost. In dat pand was een feestje gaande met enkele tientallen mensen. "We gaan ervan uit dat er ruzie is ontstaan en dat het slachtoffer ertussen is gesprongen. Zijn toestand is nog altijd stabiel kritiek", zegt een politiewoordvoerder tegen RTL Nieuws.

Amateurclubs

De politie wil nog niets kwijt over de identiteit van het slachtoffer. Ingewijden melden dat het om de 35-jarige ex-profvoetballer Jergé Hoefdraad 'Hoeffie' gaat. De Amsterdammer speelde onder andere voor Ajax, Almere City en Cambuur. Vanaf komend seizoen zou hij uitkomen voor amateurclub ASG De Volewijckers in Amsterdam Noord.