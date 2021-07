Tekort aan cruciaal oogmedicijn: 'Mijn zicht gaat achteruit, niemand kan iets doen'

Machine is aan zijn eind

Het farmaceutische bedrijf Cheplapharm Arzneimittel GmbH laat weten dat het probleem ligt bij een machine in de enige fabriek ter wereld die het medicijn maakt. "Deze machine is aan het eind van zijn levensduur. Hij kan niet meer de kwaliteit leveren die nodig is. En er is nu nog geen nieuwe machine beschikbaar. We doen heel erg ons best, maar we weten nog niet zeker of we het middel echt begin 2022 weer kunnen leveren."

"We streven er altijd naar om voor ieder medicijn elders in de wereld nog één, twee of drie fabrieken te hebben die hetzelfde geneesmiddel kunnen maken. Juist om problemen zoals deze te voorkomen. Maar helaas is het erg ingewikkeld om Visudyne te maken. Er is daarom geen andere fabriek die dit medicijn kan maken."

Cheplapharm zegt dat er wel een paar alternatieve medicijnen zijn die een werking hebben die lijkt op Visudyne. Het gaat om Brolucizumab, Aflibercept en Ranibizumab. Maar ogarts Camiel Boon van het UMC zegt dat deze alternatieven voor 75 procent van zijn patiënten niet hetzelfde effect hebben als Visudyne.