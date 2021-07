Israël gaat voor derde coronaprik. Staat ons dat ook te wachten?

5. Hoe denk het kabinet over een boostervaccin?

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat er wordt nagedacht over het scenario dat nieuwe prikrondes nodig zijn. "Daarmee houden we rekening, ook bij de vaccinvoorraden." Het vraagstuk over boostervaccinatie kent nog vele onzekerheden.

"Ook over de mate en duur van bescherming na een complete vaccinatie weten we nog lang niet alles. We hebben de Gezondheidsraad gevraagd om samen met het OMT verkenningen te doen naar de boostervaccinatie. Er komt een advies gebaseerd op nieuwe kennis en laatste wetenschappelijke inzichten. We hopen in september meer duidelijkheid te hebben."