Nabestaanden vragen nieuw onderzoek naar trucker die ook agent doodreed

De trucker is een 47-jarige inwoner van het Zuid-Hollandse Melissant. Hij zit vast omdat hij wordt verdacht van doodslag op motoragent Arno op 7 juli.

Drie ongelukken

De trucker reed de motoragent aan op de Waalhavenweg in Rotterdam, waarna de agent aan zijn verwondingen overleed. De vrachtwagenchauffeur reed door na de aanrijding.

In 2015 was de trucker ook al betrokken bij een ongeval, waardoor een andere politieagent gewond raakte. De 79-jarige vrouw uit Hellvoetsluis kwam in juli vorig jaar om het leven nadat ze was aangereden bij Rockanje.