Cruciaal oogmiddel niet meer beschikbaar: 'Dit kan zorgen voor blijvende oogschade'

Visudyne wordt via een infuus bij de patiënt ingebracht in speciale oogklinieken. "Eenmaal in het oog, voeren we een specifieke laserbehandeling uit die de vochtlekkages in de gele vlek stopt. Daardoor kan de patiënt weer beter zien."

Oorzaak onduidelijk

Het is voor Boon volkomen onduidelijk wat de reden is van de productieproblemen. "Dat is ontzettend frustrerend."

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft een procedure opgesteld voor oogartsen om de Visudyne die nog beschikbaar is, zo goed en eerlijk mogelijk te benutten. Hiermee worden de patiënten die dit middel nodig hebben onder de gegeven omstandigheden zo goed mogelijk geholpen. "We kunnen nu echt alleen nog de patiënten met de ergste problemen behandelen. Het is heel erg cru."