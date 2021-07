Frédérique (14) 'heeft pijn, maar is niet boos': mishandeling maakt veel los

Gisteren bracht RTL Nieuws het verhaal naar buiten over de 14-jarige Frédérique uit Amstelveen. De tiener werd gistermiddag zwaar mishandeld in een speeltuintje aan de Albert van Dalsumlaan in haar woonplaats.

"Ben je een jongen of een meisje?" vroeg een jongen haar. De tiener antwoordde: "Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wilt." Daarna volgden harde klappen.

'Hersenscan zag er goed uit'

"Ze is compleet de tering ingeslagen", vertelde vader Paul gisteren al. Hij plaatste foto's van de mishandeling op LinkedIn. De vader laat vandaag weten dat Frédérique weer thuis is na een bezoek aan het ziekenhuis. "Vanwege haar zware verwondingen is ze naar het AMC overgebracht. Ze heeft een gebroken neus, gebroken tanden en heel veel kneuzingen. Maar de hersenscan zag er goed uit. Gelukkig."

Op dit moment is Frédérique thuis in rust aan het herstellen, omringd door haar broertjes en zus. "Gisteren zat ze vol adrenaline. Ze is nu weer rustig en kan al weer lachen."