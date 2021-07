Reizen in geel en groen Europa: wat betekent dat voor jou?

In landen waar het laten zien van een testbewijs al verplicht was, zoals in Spanje, Portugal, Andorra en Cyprus vanwege hun oranje kleurcode, blijft de regel gelden tot 8 augustus.

3. Wat moet je doen als je positief test op het coronavirus in een geel gebied?

Als je positief test op het coronavirus, moet je verplicht in quarantaine in het land waar je op vakantie bent. Het is niet de bedoeling dat je terugkeert naar Nederland. Volgens het kabinet is het je eigen keuze op vakantie te gaan naar het buitenland. "Een keuze die gepaard gaat met risico's", zegt een woordvoerder van BuZa.