Snelweg bezaaid met 30.000 kilo wortelen: 'Deze oranjezee dragen we op aan de sporters in Tokio'

De snelweg A58 van Tilburg naar Breda kleurde vanochtend niet grijs maar oranje. Oorzaak: een gekantelde vrachtwagen met ruim 30.000 kilo wortelen aan boord. Omdat het ongeluk goed is afgelopen, kan de directeur van het bedrijf er ook wel iets moois van inzien. "Deze oranjezee dragen we op aan alle Nederlandse olympiërs in Tokio."

Het wortelseizoen is in volle gang. En dus rijden de chauffeurs van het internationale bedrijf Farmtrans uit Moerdijk deze dagen af en aan met ladingen wortelen. Van boer naar fabrikant. Foutje bedankt Vanochtend ging dat vervoer op de A58 in Bavel mis. "Eén van onze chauffeurs is om nog onbekende redenen met zijn vrachtwagen gekanteld. De chauffeur kon gelukkig zelf uit de cabine komen", zegt Pim van der Boom, financieel directeur van Farmtrans. Eenmaal buiten zag de chauffeur wat het vervoeren van wortelen tot gevolg kan hebben, als het misgaat. De hele snelweg was bezaaid met de oranje groente. De hele snelweg is bezaaid met de oranje groente. Oranje derrie Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben de hele ochtend hun handen vol gehad om de oranje derrie op te ruimen. Een deel van de snelweg werd afgesloten en dat zorgde voor een kilometerslange file. De vrachtwagen met oplader is waarschijnlijk total loss, zegt directeur Van der Boom. "Maar dat is verzekeringswerk. Dit soort dingen gebeurt. Drie jaar geleden kantelde er ook een vrachtwagen met wortelen. Dat kwam toen door een klapband." De chauffeur zit thuis. "Hij kan even rustig bijkomen. Kan hij mooi de Nederlanders aanmoedigen in Tokio. Aan onze oranjezee zal het in ieder geval niet liggen."