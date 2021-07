Met zijn allen op vlucht KL861: 'Hoe langer de vlucht, hoe groter de kans op een brandhaard'

De vier Nederlandse olympiërs die besmet zijn geraakt met het coronavirus, zaten allemaal in hetzelfde vliegtuig. Daar kan het zijn misgegaan, zegt hoogleraar Peter Luscuere. "Een vliegtuig biedt absoluut geen bescherming. En hoe langer de vlucht, hoe groter de kans op een brandhaard." KLM stelt in een reactie dat die kans juist gering is.

Er zijn inmiddels 148 coronagevallen bij de Olympische Spelen gemeld door de organisatie, waarvan zes in de Nederlandse afvaardiging. Roeier Finn Florijn, skateboarder Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink, tennisser Jean-Julien Rojer, roeicoach Josy Verdonkschot en een begeleider uit de roeiploeg testten in Tokio positief op het virus. Ramvol Waar ze die besmettingen hebben opgelopen, is niet bekend. Wel is bekend dat ze allemaal op dezelfde vlucht zaten, KL861. Volgens de olympische sporters zat het vliegtuig ramvol toen het zaterdag 17 juli vertrok vanuit Amsterdam naar de Japanse hoofdstad Tokio. Beachvolleyballers, tennissers, het mannenhockeyteam en nog veel meer bekende sporters, begeleiders en journalisten zaten door elkaar heen. KLM laat in een reactie weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de besmetting aan boord van het vliegtuig is gebeurd. Risico op besmetting met het coronavirus aan boord noemt KLM 'zeer gering.' Roeier Finn Florijn raakte besmet. Allerlei bubbels vermengd Peter Luscuere, hoogleraar aan de TU Delft, is daar een stuk minder overtuigd van. "Als journalisten, sporters en stewardessen door elkaar heen zaten, is dat absoluut niet verstandig. Je vermengt dan allerlei bubbels met elkaar. En daardoor breek je dus met de bubbel waar een topsporter vier jaar lang voor heeft getraind. Ontzettend onverstandig." Een vliegtuig biedt ook geen absolute bescherming tegen corona. "Via de aerosolen (kleine druppeltjes die je uitstoot als je praat, ademt of hoest) kan het virus zich verspreiden. En: hoe langer de vlucht, des te groter de kans op een besmettingshaard." Extra maatregelen KLM laat weten extra maatregelen aan boord te hebben genomen om het besmettingsgevaar te verkleinen. "Tijdens de vlucht wordt de lucht in onze vliegtuigen voortdurend ververst met lucht die van buiten wordt aangezogen. Onze vliegtuigen zijn uitgerust met een luchtfiltersysteem dat bestaat uit HEPA-filters die 99,99 procent van de virussen en bacteriën opvangen, waaronder coronavirussen", zegt KLM. "Daarnaast laat KLM alleen passagiers aan boord die geschikte gezichtsbescherming dragen en verzekeren we aan boord dat passagiers aan de gestelde regels voldoen." Lees ook: Spanning in roeiploeg na drie positieve testen in Tokio: 'We doen er echt alles aan' Komen we er ooit achter hoe de sporters de besmettingen hebben opgelopen? Dat is de vraag, zegt Luscuere. "Er moet dan onderzocht worden of iedereen exact dezelfde variant van het virus heeft. Ook zal de bron van de besmetting achterhaald moeten worden." Tot nu toe zegt de beschikbare informatie nog niets over waar de sporters de besmetting hebben opgelopen. "Maar als je het mij vraagt, was het absoluut niet veilig om die hele Olympische Spelen te laten doorgaan." Bekijk ook: 'Liftknopjes mogen we niet aanraken' Bekijk deze video op RTL XL In Tokio wordt er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat sporters zo weinig mogelijk contact maken - met mensen én liftknopjes. Lees ook: Besmette sporters tijdens Spelen in coronahotel