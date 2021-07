Corona op Franse campings: 'Besmet? Dan ga je naar speciale covid-caravan'

Coronaclusters

In de populaire vakantieregio Vendée zijn er coronaclusters op 22 campings gemeld. "In de Vendée staan zo'n 350 campings en het aantal clusters is weer aan het dalen", zegt Yves Hannard. De Nederlander is eigenaar van camping Le Colombier en zit in het bestuur van de vakbond voor de campinghouders in die regio. Zijn camping is tot nu toe coronavrij gebleven.

"Het gaat ook niet om grote uitbraken op onze campings. Het gaat gemiddeld om drie, vier mensen die corona krijgen."

Vaak gaat het om jongeren of om een personeelslid die corona kreeg "Natuurlijk is het ontzettend vervelend als het je overkomt. Maar wat ik van de vakbond terug hoor, is dat campingeigenaren zich heel strikt aan de protocollen houden."