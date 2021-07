Code geel vanwege onweersbuien in hele land, wateroverlast in Friesland

Stortbuien veroorzaken in het noordoosten van Friesland veel wateroverlast. Daarbij gaat het onder meer om ondergelopen kelders en straten die blank staan. "De meldingen komen van alle kanten binnen", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Ze komen uit plaatsen als Harkema, Kootstertille en Buitenpost."

Lokaal hagel

Het KNMI meldt dat de buien in de loop van de ochtend Friesland verlaten, maar dat in de middag in het hele land enkele stevige nieuwe onweersbuien ontstaan. Bij de buien kan lokaal hagel voorkomen en kan plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen. Dit kan voor overlast zorgen in het verkeer en bij buitenactiviteiten.

"Code geel geldt vooral als waarschuwing voor de mensen die nu in hun bootje zitten of in de auto rijden. Dat zij weten dat het er nu nog rustig uitziet, maar er later op de middag onweersbuien kunnen ontstaan", zegt Philippe Schambergen van Buienradar.

Hij verwacht dat vooral lokale buien in de loop van de middag mogelijk voor wateroverlast zorgen. "Waar precies is lastig te zeggen. Eigenlijk maakt heel Nederland kans op zo'n bui."