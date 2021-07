Alex S. opgepakt voor verkoop zelfmoordpoeder: 6 mensen overleden

Toch was het strafbaar wat hij deed, want in Nederland is het verboden om iemand te helpen bij een zelfdoding. De maximale straf die daarvoor staat, is drie jaar. Maar om tot vervolging over te gaan, moet er niet alleen een zelfdodingsmiddel zijn verkocht, er moet daarna ook een zelfdoding hebben plaatsgevonden, zegt Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Unieke aanhouding

Mogelijk is dat de reden dat het Openbaar Ministerie nu pas tot aanhouding is overgegaan. Volgens het OM is het strafrechtelijk onderzoek namelijk pas gestart na het overlijden van een vrouw uit Best in mei 2021. Bij deze persoon werden een verdacht middel en gegevensdragers aangetroffen die het onderzoeksteam hebben geleid naar de 28-jarige S..

Buijsen noemt deze aanhouding 'heel bijzonder'. "Ik heb in Nederland nog nooit van een dergelijke zaak gehoord. Dit zijn verontrustende signalen." Ook andere experts die RTL Nieuws heeft gesproken, bevestigen dat dit de eerste keer is dat zo'n zaak voorkomt in Nederland.

Buijsen stelt dat de Nederlandse overheid de verplichting heeft om kwetsbare mensen, die zelf niet weloverwogen een besluit tot zelfdoding kunnen nemen, moet beschermen. "Die bescherming is er niet bij iemand die dit zo verkoopt, dus het is niet wenselijk dat dit gebeurt."

De advocaat van Alex S. wilde op vragen van RTL Nieuws niet reageren.