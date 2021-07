Nederland niet voorbereid op gevolgen zonnepaneelbranden

Bij een kleinere brand waarbij zonnepanelen branden, komen tot 500 meter rond de brand deeltjes van de panelen terecht in de omgeving. Bij grotere kan het om een veel grotere afstand gaan. Volgens het IFV is het belangrijk dat deze opgeruimd worden, om bijvoorbeeld te voorkomen dat '(on-)verbrande resten van zonnepanelen in de voedselketen terechtkomen' doordat koeien ze opeten. Het is ook gevaarlijk voor dieren, want een scherp voorwerp in de maag kan voor dodelijke bloedingen zorgen.

'Maak afspraken'

Volgens het onderzoek is er nauwelijks iets bekend over de zogeheten 'depositie van zonnepanelen'. Er bestaan ook geen procedures voor. Terwijl die wel nodig zijn, om te bepalen wie er verantwoordelijk is voor het opruimen, de schadeafhandeling en de zorg voor dier- en voedselveiligheid. "Ik zeg niet dat zonnepanelen exact hetzelfde zijn als asbest", stelt Nils Rosmuller, lector energieveiligheid van het IFV. "Maar bij asbest zijn specifieke afspraken tussen verschillende partijen gemaakt, hoe je omgaat met de herstelwerkzaamheden van asbestbranden. Dat zou bij zonnepanelen ook moeten gebeuren."