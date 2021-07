Afscheid van Peter R. de Vries: 'Ik kon niet bij zijn kist wegkomen'

Achter Eva groeit een enorme rij. Duizenden mensen uit het hele land komen afscheid nemen van Peter R. de Vries in koninklijk theater Carré. Morgen is de uitvaart in besloten kring.

Uren wachten

De wachttijd is gemiddeld een uur. Sommigen moeten twee uur wachten. Maar niemand in de rij klaagt. Herinneringen worden gedeeld. Want iedereen kent wel een bijzonder tv-fragment of een dapper verhaal over zijn strijd tegen het onrecht.

En ook vandaag blijkt weer: de misdaadverslaggever heeft veel betekend, voor allerlei mensen.