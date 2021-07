Twee kinderen misbruikt op camping Rheeze, politie zoekt getuigen

De politie in Overijssel is op zoek naar mensen die 25 april of op 12 juli op een camping waren in Rheeze. Op die camping zijn op beide dagen kinderen het slachtoffer geworden van een zedendelict. Dit gebeurde in een toiletgebouw.

Vandaag werd in Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor de zaak. Beide keren vond het misbruik plaats in de middag, tussen 15:30 en 16:00 uur. Slippers en korte broek De politie denkt dat het om dezelfde dader gaat. Eerder liet de politie al weten dat de verdachte een donkere pet, een zwart shirt, een korte broek en slippers droeg. Hij is mogelijk op een fiets van de camping vertrokken. Lees ook: Man (34) verdacht van misbruiken kinderen onder kerktijd In de aflevering van Opsporing Verzocht deed de politie een dringende oproep aan mensen die op 25 april en/of 12 juli aanwezig waren op de camping. "Heeft u daar die dag foto's of video's gemaakt waarop andere mensen dan uw gezin/ bekenden te zien zijn, deel deze dan alstublieft met de politie. Het kan zijn dat op uw beeldmateriaal de man te zien is naar wie de politie op zoek is." Ook vraagt de politie zich af of er misschien meer slachtoffers zijn, die door de man benaderd zijn. Mensen die iets verdachts gezien hebben, wordt gevraagd zich te melden.