Arts: gevaccineerde moet weten dat hij coronavirus kan doorgeven

Het is dan ook zaak om ervoor te zorgen iedereen snel gevaccineerd is, zegt Wertheim. Dat geldt vooral voor de kwetsbaren die nog niet gevaccineerd zijn. "Stel je voor dat een gevaccineerde met het coronavirus in een wijk op een feest komt waar de vaccinatiegraad laag is. Geeft zo iemand het virus door, dan kunnen veel kwetsbaren in een wijk erg ziek worden."

OMT-advies

De deskundigen van het Outbreak Management Team vroegen het kabinet gisteren te overwegen om bij grote evenementen en drukke clubs straks ook van volledig gevaccineerde mensen een negatieve coronatest te vragen. Een 'groene' QR-code waarmee iemand toegang krijgt tot een evenement of het vliegtuig, wordt nu niet ingetrokken als iemand volledig gevaccineerd is, maar wel positief is getest.

Doordat besmette mensen dan alsnog toegang krijgen tot evenementen waar bijvoorbeeld geen 1,5 meter afstand wordt gehouden, kunnen zij ondanks hun vaccinatie het virus verspreiden. In sommige gevallen zou het goed zijn om van álle bezoekers een negatieve test te vragen, aldus het OMT.