Coronapatiënt in ziekenhuis steeds jonger: hoe ouder, hoe beter gevaccineerd

Wat opvalt is dat de mensen die in het ziekenhuis liggen relatief jong zijn. Dat is niet onverwacht, zegt Koopmans, aangezien het virus veel circuleert in jonge leeftijdsgroepen. Ook uit de weekcijfers van het RIVM blijkt dat het overgrote deel van de besmettingen rondgaat onder jongeren.

Vacinatiestatus

Voor een andere, mogelijke verklaring is het volgens Koopmans van belang om te kijken naar de gezondheid van dertigplussers en hun vaccinatiestatus. "Hebben zij bijvoorbeeld last van gezondheidsklachten? En gaat het om gevaccineerden, gedeeltelijk gevaccineerden of ongevaccineerden?"

Ook emeritus hoogleraar Ben van der Zeijst zegt dat het afhangt van de vaccinatiestatus. "Het kan bijvoorbeeld gaan om dertigplussers die zich niet laten vaccineren en worden aangestoken door een kind. Voor die dertigplussers is het van belang om te weten welk vaccin ze hebben gehad. Janssen beschermt bijvoorbeeld niet voor 100 procent."

Leeftijdsgroep deltavariant

Daarnaast kan je je afvragen of er mogelijk een andere leeftijdsgroep ziek wordt door de besmettelijke deltavariant. Koopmans kan dat niet bevestigen, maar ook niet uitsluiten.