Verstandelijk beperkt meisje aangereden door wielrenners: 'Peloton reed door'

Haar dochter is nog altijd heel erg geschrokken van het ongeluk, zegt moeder Chérie. "De blauwe plekken en kneuzingen gaan wel weer over. Maar de mentale gevolgen, die dreunen nog wel even na."

Barst in haar zelfvertrouwen

Die mentale dreun is extra groot vanwege de verstandelijke beperking van haar dochter, zegt de moeder. Om haar te beschermen wil Chérie haar naam niet noemen. "Ze is net 18 jaar geworden en was zich aan het voorbereiden om zelfstandig meer dingen te ondernemen. Ze stond op het punt om begeleid te gaan wonen."

Het ongeluk zorgt voor een flinke barst in haar zelfvertrouwen, zegt moeder Chérie. "Een flinke duw terug heeft ze gekregen. Daarom hoop ik dat de wielrenners die dit hebben gedaan, zich melden. Voor mijn dochter om het beter te verwerken. Maar ook omdat dat hoort als je zoiets hebt gedaan. Dan zeg je sorry."