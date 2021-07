Verdachten moord Peter R. de Vries blijven vastzitten

Misdaadverslaggever De Vries werd op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam neergeschoten, na zijn optreden in het programma RTL-Boulevard. Hij was op weg naar de parkeergarage om zijn auto te halen.

Vluchtauto

De Pool Kamil E. zou de vluchtauto hebben bestuurd. De 21-jarige Delano G. uit Rotterdam is de vermoedelijke schutter, Het tweetal kon vrij snel na de aanslag op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam, worden klemgereden en aangehouden.

Het duo zit in volledige beperkingen, dat houdt in dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Door die beperkingen kan er nog niet meer informatie met de buitenwereld worden gedeeld.