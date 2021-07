Pascale redt kalfje uit de Maas: 'De rest van de kudde ging al loeiend kopje onder'

Een kudde van zo'n 25 koeien in Roermond, ingesloten door het water, die vecht voor zijn leven. De Limburgse Pascale Plusquin zag het drama recht voor haar ogen gebeuren. "De hulp is nooit op gang gekomen, één kalfje hebben we kunnen redden. Het dier wil ik nu kopen om te voorkomen dat het wordt geslacht."

Naast het menselijk leed wordt ook het dierenleed dat het hoogwater heeft aangericht pijnlijk zichtbaar. Een kudde gallowaykoeien, die vrijdagmiddag onrustig om zich heen zwom en vocht voor hun leven, vat al het dierenleed in één beeld samen. De kudde koeien © Pascale Plusquin Drama De Maastrichtse Pascale Plusquin, politica voor Partij voor de Dieren, zag het voor haar ogen gebeuren. "Ik werd vrijdagochtend gebeld door allerlei mensen die de kudde op de Stadsweide in Roermond zagen." Ze werkt al jaren als dierenbeschermer en heeft veel contacten. "Ik werd benaderd, in de hoop dat ik wat voor de kudde kon betekenen." Pascale wist een kalfje te redden. De Limburgse vertrok vrijdag meteen naar het gebied waar de kudde vocht voor hun leven. Ze deelde foto's op sociale media. Naast veel emotionele reacties, meldden zich ook allerlei dierenorganisaties. Hulp aangeboden "Vanuit het hele land werd er hulp aangeboden", vertelt ze. "Zoals Dierenlot, de Dierenbescherming en dierenambulances. Zij wilden landelijk en gecoördineerd hulp aanbieden bij de veiligheidsregio. Maar daar is geen gebruik van gemaakt. Ze waren te druk bij de veiligheidsregio." Het geredde kalfje. © Pascale Plusquin Machteloos Urenlang zat Pascale met een groep vrijwilligers aan de waterkant. Machteloos. "Afschuwelijk. Ik hoorde de koeien loeien. Zo vreselijk. Waarom zijn deze dieren ook niet eerder in veiligheid gebracht. Op een gegeven moment ben ik het water in gesprongen toen een kalfje onze kant opzwom. Het beestje hebben we weten te redden." Het kalfje staat nu bij de boer die de grond pacht van Staatsbosbeheer. "Het is de bedoeling dat het kalfje geslacht wordt. Maar dat wil ik voorkomen. Dit beest heeft het drama overleefd. Dat mag niet ook nog eens worden geslacht." Lees ook: Evacués in Roermond mogen terug naar huis Lichtpuntje Ze vermoedt dat de rest van de kudde is verdronken. "Ik zag ze één voor één kopje onder gaan. De dieren waren volledig uitgeput vanwege hun strijd tegen het water. Later begreep ik dat er nog een paar andere koeien, die verderop zwommen, nog wel konden worden gered." Staatsbosbeheer laat weten dat er inderdaad nog flink wat koeien zijn gered. Daar zit ook nog een klein wonder tussen, zegt Pascale. "Eén koe uit de kudde werd de volgende dag, 100 kilometer verderop, teruggevonden. Die is van dezelfde boer als de kudde. Die koe leeft nog. Toch nog een lichtpunt in dit dierendrama." Bekijk de beelden hier: 𝗗𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻𝗿𝗲𝗱𝗱𝗲𝗿𝘀 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗮𝗴! 🙏



Een koe uit Echt werd door de Maas maar liefst 𝟭𝟬𝟬 𝗸𝗺 meegesleurd. Alleen de neusgaten van het dier dreven nog boven water. 😲



Lees meer over de koe ➡️ https://t.co/Fb7vumthrA pic.twitter.com/ff7vraLe1h — 1Limburg (@1Limburg) July 17, 2021