Evacuatie ziekenhuis Venlo: 'Ergste wat ons kan overkomen'

"We willen hiermee elk risico voor zijn", benadrukte Antoin Scholten, burgemeester van Venlo. "We nemen het zekere voor het onzekere om te voorkomen dat het ziekenhuis met het water in aanraking komt. Er waren risico's en we willen niet dat het ziekenhuis in het water komt te staan."

Spoedcentra en andere ziekenhuizen

De 40 spoedpatiënten gaan naar omliggende spoedcentra. 200 patiënten worden vanaf vanmiddag overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Patiënten die na 18.00 uur met spoed een scan of bloedafname nodig hebben, kunnen terecht bij andere vestigingen van VieCuri in Venray of Panningen.

Schouten noemt de evacuatie ingrijpend. "Maar het horrorscenario van verpleegkundigen die met bootjes overgevaren moeten worden om patiënten te behandelen, willen we absoluut voorkomen."

Ook de Limburgse gemeente Meerssen is vanmiddag ontruimd. Dat zorgt soms voor angstige reacties, zoals te zien is in deze video: