Regenbuien voorbij: Limburg gaat zonnig weekend tegemoet

Gigantisch veel regen gevallen

In Limburg is er de afgelopen 48 uur meer dan 100 millimeter gevallen. "Dat is vreselijk veel. Normaal valt er in de hele maand juli 74 millimeter." De oorzaak van alle regen was een lagedrukgebied, net ten zuidoosten van ons land. Dat gebied lag tussen twee hogedrukgebieden ingeklemd, waardoor het nergens naartoe kon.

Alle regen viel daarom op één plek. Limburg had daar dagen last van.

Zomerweer in aantocht

De vooruitzichten blijven vrij gunstig. Na het weekend ligt de temperatuur rond een graad of 21. Dat is normaal voor deze periode. "Het blijft droog, al zijn er soms wat wolken aanwezig."