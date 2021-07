Slachter Gosschalk ook komende week nog dicht vanwege misstanden

"Dierenwelzijn niet geborgd"

Behalve de overtredingen die te zien waren op de beelden, zoals het slaan en onnodig gebruik van elektroshocks, had de NVWA in de dagen na de publicatie nog meer overtredingen geconstateerd. Gosschalk moest daarop een verbeterplan inleveren. Dat plan is door de NVWA beoordeeld als onvoldoende, zo blijkt nu.

In een schriftelijke verklaring schrijft de dienst dat het plan, dat tien dagen geleden ingediend was door Gosschalk, 'niet het vertrouwen [biedt] dat de medewerkers die met levende dieren werken zich voortaan aan de wettelijke dierenwelzijnsnormen houden en het dierenwelzijn bij Gosschalk geborgd is'.