Schade enorm in Valkenburg: 'Het lijkt een oorlogsgebied, ongelooflijk'

Oh nee, oh nee, oh nee. Dat was het enige wat Paulien kon zeggen, vol ongeloof liepen er tranen over haar wangen. "Het was verbazing op verbazing. De kracht van het water was zo duidelijk: een koelkast die we tijdens de renovatie met meerdere mannen met veel moeite op zijn plek hadden gezet, stond nu aan de andere kant van de lunchroom."

'Alles kan weg'

Alles is kapot in de zaak, er is werkelijk niets meer te redden, vertelt ze. "We hebben een grote container voor de deur gezet en we moeten gaan leegruimen. Alles kan weg: stoelen, tafels, ovens, koffiezetapparaten. En het moet snel gebeuren, want het wordt warm en we willen geen ongedierte in de zaak."