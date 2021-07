Nederlandse camping in Duitsland volledig weggespoeld: 'Water stond tot mijn beha'

Een droom die uiteen spat

Samen met haar man Roy kocht Mèlani in 2018 de Duitse camping. "We hebben elkaar ooit op een camping ontmoet. In Groningen. Ik zat in het animatieteam, Roy werkte daar ook."

Een eigen camping starten was de droom van het stel. "Toen deze camping te koop kwam, twijfelden we geen moment. In een prachtig natuurgebied in de Eifel, midden in in de natuur. Het was precies wat we zochten."

Vanwege corona lag alles de afgelopen jaar plat. Eindelijk kon er weer wat. "De vakantie was begonnen. We stonden zo goed als vol en hadden zo'n 400, 500 gasten."