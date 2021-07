Andre (28) is er kapot van: hele inboedel kwijt door overstroming

Vaststellen schade

Wie bepaalt eigenlijk waar je recht op hebt in zo'n geval? Volgens manager bij waardespecialist CED Property, John Hulzinga, zijn dit soort gebeurtenissen uitzonderlijk. Binnen zijn bedrijf werken experts die helpen bij het vaststellen van de schade. Zij komen vooral in actie als de verzekeraar deze schade niet goed genoeg kan vaststellen. "De verzekeraar kan ons dan inschakelen."

De volgende stap is dat wij een afspraak maken met de verzekerden, legt Hulzinga uit. "Dan gaan we langs en kijken we wat er is beschadigd. Ook vragen we hoeveel bijvoorbeeld het laminaat kostte. Als het laminaat totaal verloren is, wordt het bedrag vastgesteld en krijgt de klant hetzelfde soort laminaat terug. Zo doe je het met de hele inboedel: je kijkt met de klant wat er heeft gestaan en wat het waard was."

Hulzinga heeft inmiddels contact gehad met verschillende experts uit Zuid-Limburg: "Wat ik van mijn mensen hoor, is het redelijk heftig. Er is opeens zoveel schade in een gebied. Ik hoor dat de meeste mensen nu bezig zijn met het vinden van onderdak en in kaart proberen te brengen wat de situatie is. Daarna komen wij aan de beurt."

En wat als je geen verzekering hebt? "Het is heel treurig om te zeggen, maar dan heb je helaas pech gehad. Dat is het risico wat je neemt."