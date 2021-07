Corona verpest toch weer vakanties: Sabrina keek er 3,5 jaar naar uit

Sabrina's vriend Marlon zit sinds zijn ongeluk in een rolstoel. Zomaar ergens zonder zorgen een vakantie boeken, zat er voor het gezin niet meer in. "Het duurde weken om een geschikte plek te vinden, het was echt een zoektocht. Ik wilde niet zomaar een vakantiehuisje, maar ook een plek waar ik zelf kon rusten, niet elke dag hoefde te koken bijvoorbeeld. En daarnaast moest er ook een speciaal bed, een lift om hem uit de rolstoel te halen en een rolstoeltaxi aanwezig zijn."

Vakantie al vier keer verplaatst

Uiteindelijk vond ze een hotel in Playa des Ingles, Gran Canaria. In de meivakantie van vorig jaar zou ze vertrekken, alles was geregeld. "Maar toen gooide corona roet in het eten. We hebben het toen verplaatst naar de zomervakantie, herfstvakantie, meivakantie en nu weer naar de zomer. Dit keer was ik ervan overtuigd dat het door zou gaan, de koffers stonden voor het eerst al klaar. Maar niets was minder waar."