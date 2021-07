Verandert je menstruatie door een coronavaccinatie?

Tot nu toe weten we dat dit alleen geldt voor de korte termijn. "Zo kunnen vrouwen heftiger óf eerder gaan menstrueren. De verwachting is dat dat nooit langer duurt dan één cyclus. Ik heb ook nog niet van vrouwen gehoord dat hun menstruatie blijvend is veranderd", zegt de gynaecoloog.

Cyclus verstoord door stress

Volgens Nieboer staat de reactie van je immuunsysteem op nummer één als belangrijkste en meest logische oorzaak van veranderingen in de menstruatie. Wat daarnaast een rol kan spelen, is stress: "Als je bijvoorbeeld heel erg aan het twijfelen bent over je vaccinatie, kan dat impact hebben. We weten namelijk dat stress een belangrijke verstoorder kan zijn van je cyclus."

"Zo kennen we allemaal wel verhalen van iemand die bijvoorbeeld van baan is geswitcht of net een heftige periode achter de rug heeft en bij wie de menstruatie achterwege blijft of anders is."