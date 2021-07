Vader van vermoorde advocaat Wiersum: 'Mijn kind is weg. Doorgestreept. Kapotgeschoten'

Hierbij de hele verklaring:

Je kind is dood. En iedereen die zichzelf daarbij niks kan voorstellen: zoveel te beter.

Maar er ontstaat een radeloos zoeken naar iets wat onderdeel van jezelf is maar wat je kwijt bent. Dat je hebt gekoesterd tijdens het eerste jaar omdat het mannetje nog niet goed zijn eigen voeding kon binnenhouden. Iemand die je hebt geholpen om op eigen beentjes te staan en van daaruit de wijde wereld te onderzoeken. Als ouders altijd op de achtergrond, maar klaar om in te grijpen en op te vangen als dat nodig zou zijn. Vaak met het zweet in de handen. En dan toch gaat het precies goed. Dat is mooi en gebeurt vaker als je die ruimte geeft.

Je kind, je weet dat het er is, maar dat je het absoluut nergens kunt vinden. Dat is verbijsterend en soms beneemt het je de adem.

Nee, hij is geen heilige, ondanks dat wat er allemaal over hem is geschreven. Hij is een gewone Hollandse jongen met een kritische geest. En hij vraagt: klopt het allemaal wel? Kan dat allemaal maar zo? Een strijd kan ook op een fatsoenlijke manier geleverd worden: open, eerlijk en met een kritische geest. Zoals een collega van hem na de fatale actie zei: "altijd beschaafd."

In die sfeer is Derk opgegroeid en mede dat heeft hem gemaakt tot wat hij is. Niet alleen een onmisbare schakel in het gezin tijdens zijn opgroeien, maar ook een steunpilaar voor ons. Een broertje voor zijn grote zus en een bron van heel veel grappen en grollen.

Loyaliteit, liefde, empathie. Derk had die en deelde ze ruimhartig.

Wanneer Derk naar dit proces kijkt zal hij zich ervan willen overtuigen dat de verdachten zich in ieder geval voorzien van de hulp van de beste advocaten die beschikbaar zijn. Derk was analytisch scherp, goed voorbereid, gedetailleerd zonder de grote lijn uit het oog te verliezen, strategisch. Hij was in staat om een aspect van een zaak naar voren te brengen, te belichten en te benadrukken waaraan niemand nog gedacht had ofwel die met opzet buiten de overwegingen had gehouden. Die aanpak leidde ongetwijfeld soms tot ongemak bij de toehoorders van zijn betogen.

En aan de verdachten het volgende: als bewezen wordt geacht wat u verweten wordt dan zou u zich moeten schamen. Dan lijkt het erop dat uw moreel kompas totaal op tilt is geslagen. Dat u dat niet in de gaten hebt gehad, is treurig; voor de maatschappij, maar ook voor uzelf en uw naasten.

Hebt u erover nagedacht wat u teweegbracht in het leven van een ander, voordat u aan de slag ging? Hebt u zich tijdig gerealiseerd dat twee kinderen moeten opgroeien met een niet te helen kras op hun ziel? Hebt u er tijdig over nagedacht u dàt wat u nu het hardst nodig hebt, een advocaat, willens en wetens hebt afgebroken? Hebt u zich tijdig gerealiseerd dat u te weinig geld zou krijgen voor uw daad om echt rustig verder te kunnen leven en dat u altijd afhankelijk zult blijven van een ander? En dat u dus bedonderd bent?

Wanneer u zelf kinderen hebt, hebt u die al vroeg gewezen waar het verkeerde pad is. Daar kunt u nu verder niks meer tegen doen.

Mijn kind is weg. Niet te vinden. Doorgestreept. Kapotgeschoten.