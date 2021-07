Vakantiegangers afgeschrikt door Franse gezondheidspas: 'De lol is eraf'

Toen de Franse president Emmanuel Macron gisteravond de coronaregels bekendmaakte, hoefden Jean-Pierre en zijn vrouw niet lang na te denken. "Ik ben de hele ochtend bezig geweest met annuleren. Eerst de camping in de Ardèche, daarna het uitje naar Disneyland", zegt de Brabander. "We zouden in totaal een kleine twee weken gaan."

De lol is eraf

Het nieuws kwam hard aan bij de kinderen. "Tijdens het ontbijt heb ik het verteld aan onze kinderen van 7 en 10 jaar. Ze vinden het heel jammer. Vooral Disneyland." Jean-Pierre en zijn vrouw zijn niet volledig gevaccineerd. En dan heb je een probleem in Frankrijk. Wil je naar een bar, restaurant of museum, dan moet je vanaf augustus de verplichte 'gezondheidspas' kunnen tonen. Zo'n pas krijg je alleen als je gevaccineerd bent tegen corona, minder dan 48 uur geleden bent getest of bent hersteld van corona.

Jean-Pierre: "We moeten dus elke 48 uur een test gaan halen om een restaurant of winkelcentrum in te kunnen. Om de dag naar een teststraat, dat gaan we dus niet doen. En weet je wat dat kost?"