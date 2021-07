Proces moord Derk Wiersum chaotisch van start, verdachten blijven ontkennen

In september 2019 werd de 44-jarige advocaat Derk Wiersum vermoord. Voor zijn huis, in Amsterdam. Hij stond kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces bij. Ridouan Taghi is daarin de hoofdverdachte. De moord werd ervaren als een 'aanval op de rechtsstaat.'

Beladen zitting

Bijna twee jaar na de moord is nog altijd niet duidelijk wie de opdracht heeft gegeven om de advocaat om het leven te brengen. Wel stonden de vermoedelijke uitvoerders vandaag terecht: de 37-jarige Giërmo B. en de 32-jarige Moreno B. De twee hebben altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben. En dat bleven ze vandaag ook doen.

De zitting is extra beladen vanwege de aanslag vorige week op Peter R. de Vries. Die is sinds de zomer vorig jaar de vertrouwenspersoon van diezelfde kroongetuige Nabil B.