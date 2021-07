Dalia miste vlucht door vertraagde uitslag vakantietest: 'We zijn 2000 euro kwijt'

"We hebben ook nog overwogen om daarom niet meer naar onze familie in Irak te gaan, maar dan zouden we het geld van de tickets van de terugreis ook verliezen. Daarom hebben we een nieuwe commerciële test gedaan van 60 euro per persoon en vliegen we straks alsnog."

Italië binnen zonder uitslag

Ook Beryl Broertjes liet zich op corona testen via 'testen voor je reis'. Ze is op dit moment met de auto onderweg naar Italië, maar de uitslag is er nog altijd niet. Om Italië binnen te mogen, heeft ze een negatieve test nodig. "Over een half uur zijn we er en ik heb mijn uitslag nog steeds niet. Mijn man en kind gelukkig wel, maar dit is echt stressvol."