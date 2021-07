Laboratorium kan explosieve toename testen niet aan, vakantiegangers in de problemen

De directeur van Lead Healthcare, David van Hartskamp, vindt het 'verschrikkelijk'. "Duizenden mensen wachten nog op hun uitslag, families staan op Schiphol te wachten en weten niet of ze mee kunnen op hun vlucht."

Drukte in laboratorium

Lead Healthcare heeft ruim honderd testlocaties in heel Nederland. Sinds je daar gratis kan testen voor je op vakantie gaat, is het 'extreem druk'. "Al die testen kunnen wij wel wegwerken, de buisjes komen op tijd aan in het lab. Maar daarna gaat het fout, zij kunnen de uitslagen niet op tijd verwerken."

Eerder beloofde Lead Healthcare dat de uitslag van vakantiegangers binnen 24 uur bekend zou zijn. Omdat ze deze belofte niet meer na kunnen komen en er honderden bezorgde mensen constant blijven bellen naar het bedrijf, stoppen ze vanaf vandaag tijdelijk met testen. "Tot nader order hebben we alle teststraten gesloten voor nieuwe tests. Iedereen die al een afspraak had geboekt, kan nog komen. Nieuwe afspraken maken wij even niet, we moeten eerst orde op zaken stellen", zegt Van Hartskamp.