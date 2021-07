Zo'n belangrijke penalty missen dreunt jaren na: 'Durfde wekenlang niet over straat'

Voelt de pijn

Het voelt even als het einde van alles, maar dat is het niet, zegt Silooy: "Deze drie Engelse spelers zijn nog jong. Dat heeft een groot voordeel. Ze kunnen het nog goedmaken."

Hoe? "Vooral door snel weer een penalty te nemen. En gelukkig is er tegenwoordig een heel team aan ondersteuning voor die jongens. Zodat ze het kunnen verwerken en verder kunnen met hun carrière."

Niemand willen praten

Dat was in zijn tijd wel anders, zegt Silooy. "Ik heb er met mijn fysiotherapeut en sportarts even over gesproken. Zij zeiden dingen als: 'kan gebeuren', 'het is jammer dat het jou gebeurt' en 'je moet je er niet voor schamen'. Maar ik wilde het er met niemand over hebben. Het heeft heel lang geduurd voordat ik er over wilde praten. Ik schaamde me ervoor, wilde me laten zien. Ik heb er ook tranen om gelaten."

Silooy was ook al 32 jaar. Zat aan het eind van zijn carrière. "Ik had drie Europese prijzen gewonnen. Ik was de aangever van de beroemde voorzet van Van Basten in 1987. Maar daar had niemand het over. Ik werd én word nog altijd geconfronteerd met die ene penalty."