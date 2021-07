RTL Boulevard gaat ook vanavond niet door, team krijgt rust

Dat heeft RTL Nederland zojuist middels een statement laten weten. "We stellen alles in het werk om de uitzendingen vanaf maandag 12 juli aanstaande te hervatten. Nederland is een vrij land en onafhankelijke media zijn essentieel voor het functioneren van onze rechtsstaat", staat in het statement.

"Wij blijven vechten om die rol te vervullen, zeker ook met RTL Boulevard, en zijn heel trots op het team dat met dezelfde overtuiging en gedrevenheid de draad morgen weer oppakt."

Hartverwarmend

RTL dankt voor de vele steunbetuigingen. "Het is hartverwarmend en geeft ons kracht. Kracht wensen wij ook Peter en zijn naasten toe. We doen vanuit veiligheidsoverwegingen geen verdere uitspraken over locaties en maatregelen."

In plaats van RTL Boulevard wordt vanavond een herhaling van het programma ‘Voor Hetzelfde Geld’ uitgezonden.

Ernstige dreiging

Zaterdag werd de uitzending afgelast na informatie van de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie. Er zou sprake zijn van een serieuze dreiging. De studio van Boulevard aan het Leidseplein in Amsterdam werd toen ontruimd.