Kinderen tussen 4 en 8 hebben nu al genoeg suiker binnen voor hele jaar

De suikermaxdag is een dag die door voedselwaakhond Foodwatch in het leven is geroepen om inzichtelijk te maken hoeveel suiker we met zijn allen eten. Kinderen tussen de 4 en 8 jaar oud eten relatief de meeste suikers, zij zitten dan ook het vroegst in het jaar aan het maximum. Per jaar eten zij gemiddeld ruim 31 kilo suiker, blijkt uit cijfers van het RIVM (2020).

Hoe jonger, hoe groter het probleem

Kinderen tussen 9 en 13 jaar oud gaan gemiddeld op 26 juli over het maximum heen. Alleen ouderen eten minder suiker dan het geadviseerde maximum.

Over het algemeen geldt volgens de voedselwaakhond: hoe jonger, hoe groter het suikerprobleem.