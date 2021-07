Verschillende nachtclubs en kroegen gooien deuren dicht: 'Willen geen risico nemen'

Coronaclusters

In verschillende steden in Nederland zijn op feestjes coronaclusters opgedoken, waarvan een aantal in horecazaken of nachtclubs. Zo kwam vorige week de Enschedese nachtclub Aspen Valley in het nieuws. Van de ongeveer 600 feestgangers die er op 26 juni waren, blijken er inmiddels 180 corona opgelopen te hebben. Volgens een woordvoerder van de gemeente Enschede zouden de QR-codes onderling zijn doorgestuurd.

Ook in onder meer Maastricht en Rotterdam werden horecazaken gesloten vanwege een golf aan coronabesmettingen. Zo meldde 1Limburg dat vier horecazaken zijn gesloten vanwege besmettingen onder het personeel. Hetzelfde geldt voor de Après Skihut in Rotterdam: ook die blijft dicht na besmettingen onder het personeel, meldde Rijnmond.