Op vakantie? Dit zijn de regels per land

Spanje

Reisadvies Buitenlandse Zaken voor Spanje: oranje (alleen noodzakelijke reizen) op het vasteland, en geel op de Canarische eilanden en de Balearen: 'let op, veiligheidsrisico's'.

Buitenlandse Zaken: "De kleurcode van het vasteland van Spanje is oranje. De kleurcode van de Balearen (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera en Cabrera) en Canarische eilanden (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerte Ventura, La Gomera, La Palma en el Hierro) is geel."

Bij terugkeer uit Spanje in Nederland hoef je niet in (thuis)quarantaine te gaan, maar je moet wel een coronabewijs kunnen laten zien. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen zonder zo'n bewijs terugreizen. Bij terugkeer vanuit de Balearen of de Canarische eilanden hoef je geen coronabewijs te laten zien (en ook niet in quarantaine).

Test geadviseerd

Buitenlandse Zaken: "De afgelopen dagen ziet het RIVM een stijging van het aantal reizigers dat met een coronabesmetting terugkeert uit landen met een geel reisadvies, zoals Portugal en enkele Spaanse eilanden. Dit gaat vooral om groepen jongeren. Daarom roept het RIVM iedereen tussen de 17 en 24 jaar die in Portugal of de Spaanse eilanden is geweest op om na thuiskomst uit voorzorg een test te doen bij de GGD, ook als ze geen klachten hebben."

Reisbeperkingen en benodigde documenten in land van bestemming (informatie ANWB):