Ooggetuigen aanslag: 'Het was echt schokkend, verschrikkelijk'

Een andere ooggetuige, die liever anoniem wil blijven, hoorde de schoten ook. "Eerst dacht ik nog dat er iets van een steiger afviel, zo'n soort geluid was het. Maar vervolgens zag ik een kerel voorbij hollen. Hij had een soort trainingspak aan, droeg een pet en had een mondkapje op. En vooral omdat hij als enige hier een mondkapje droeg en ook nog eens rende, was het verdacht. Ik zag daarna pas dat hij iets vast had in zijn hand, wat hij heel dicht tegen zijn lichaam aanhield. Daarna drong het pas tot me door: shit, er is gewoon iemand neergeschoten."

Even later hoorde de ooggetuige dat het slachtoffer Peter R. de Vries is. "Toen schrok ik wel. Dit had ik natuurlijk nooit verwacht."